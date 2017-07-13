اتفاق إسرائيلي أردني فلسطيني لإطلاق مشروع "قناة البحار"

توصلت كل من #إسرائيل و #الأردن و #السلطة_الفلسطينية إلى اتفاق برعاية أميركية، يتضمن تنفيذ مشروع "قناة البحار"، والمشروع يشمل تحلية مياه #البحر_الأحمر و #البحر_الميت المعروف بـ (ريد ديد Red- Dead) لمعالجة نقص المياه الإقليمي.

ويتضمن الاتفاق إنشاء خط أنابيب لضخ المياه المالحة من البحر الأحمر إلى البحر الميت لتطويق تراجع منسوب المياه فيه، إضافة إلى مبيعات ثنائية ما بين #الإسرائيليين و #الفلسطينيين وما بين الأردنيين والإسرائيليين، وقد يساعد هذا المشروع في مواجهة أزمة #المياه في #الضفة و #غزة.

وأعلن عن الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك في القدس الغربية، عقده المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جيسون جرينبلات، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تصاحي هنجبي، والوزير مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية.

وقال الموفد الأميركي الخاص جيسون جرينبلات: "ترحب الولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ما سيتيح بيع ٣٢ مليون كوب مكعب من إسرائيل للفلسطينيين".

وأضاف "نأمل في أن تقود هذه الصفقة إلى إحياء البحر الميت، الأمر الذي سيساعد السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن أيضا".

وتابع "لقد أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العمل على تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو أولوية، وهذا الاتفاق هو نموذج لإمكان التوصل إلى تعاون ثنائي، وهو الاتفاق الثاني خلال أسبوع بعد التوصل إلى اتفاق تزويد جنين بمحطة كهرباء، الأمر الذي تم بدعم أميركي ودولي".

بدوره، قال تصاحي هنجبي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي "لقد توصلنا إلى اتفاق مهم، لأنه حيوي وحاسم لإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، وأنا واثق من أنكم تعرفون أنه أحد أضخم المشاريع والأكثر طموحا في المنطقة، وسيوفر كمية كبيرة من المياه للأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيساعدنا في مواجهة المشكلة الأكبر التي يواجهها البحر الميت، وهي تراجع منسوب المياه فيه بمتر سنويا، كما سيمكننا المشروع من خلق طاقة خضراء".