الخرطوم: السودان سيواصل التعاون مع أميركا رغم العقوبات

قال وزير الخارجية السوداني، اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل التعاون مع #الولايات_المتحدة بما في ذلك مجال تبادل معلومات #المخابرات، على الرغم من قرار #الخرطوم تجميد عمل لجنة التفاوض مع #واشنطن بشأن تخفيف العقوبات.

وجمد الرئيس السوداني عمر حسن #البشير أمس الأربعاء عمل اللجنة التي شكلت بالتعاون مع الولايات المتحدة، بعد أن أجلت واشنطن لمدة ثلاثة أشهر قراراً بشأن ما إذا كانت سترفع #العقوبات المفروضة على #السودان نهائياً. وفرضت العقوبات لأسباب من بينها مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحافيين "نحن مستمرون بالتعاون مع الولايات المتحدة على المستوى الثنائي بين المؤسسات المتناظرة، مثلا بين أجهزة المخابرات أو وزارة الخارجية في البلدين".

كان الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما قد أعلن عن رفع العقوبات التي فرضت لمدة عشرين عاما في يناير كانون الثاني وهي خطوة كانت ستوقف حظرا تجاريا وتلغي تجميد أصول وعقوبات مالية عرقلت الاقتصاد السوداني.

لكن تنفيذ الخطوة تأجل لمدة ستة أشهر لإمهال السودان لتحقيق مزيد من التقدم على صعيد تنفيذ خمسة مطالب شملت حل نزاعات مسلحة داخلية في مناطق، مثل #دارفور والتعاون في مكافحة الإرهاب وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية.