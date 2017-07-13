بالفيديو.. مقتل خريج أميركي في اعتداء جماعي باليونان

أظهرت لقطات عبر كاميرا المراقبة، كيف أن عددا من الغوغاء قاموا بالهجوم و #الاعتداء على #خريج_كلية_أميركية وأوسعوه ضربا إلى أن #لقي_حتفه.

وكان #باكاري_هندرسون من أوستن بولاية #تكساس يزور منطقة لاجانا بجزيرة زاكينثوس اليونانية، عندما تعرض للهجوم القاتل يوم الجمعة الماضي.

وتبين لقطات الفيديو #محاولة_فرار الشاب البالغ من العمر 22 عاما، من جمهرة كتلة من الناس الذين أحاطوا به خارج أحد البارات.

كما يظهر كيف أن هؤلاء الدهماء قد قاموا بلكمه وضربه وركله، وهو واقع على الأرض بجوار إحدى السيارات في المكان.

وقد توقفوا عن الضرب بعد عشرين ثانية من استرجاء أحد المارة بالمكان.

8 متهمين

وقد ألقت الشرطة على 8 أشخاص متهمين في قضية القتل.

وقالت الشرطة اليونانية إن من بين المتهمين يونانيا يبلغ من العمر 34 عاما، وبريطانيا من أصل صربي في الـ 32، فيما ذكرت وزارة الخارجية الصربية أن 6 من مواطنيها قد اعتقلوا.

ولا تزال السلطات اليونانية تحاول تجميع الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتداء.

فتاة قد تكون السبب!

وتشير بعض التقارير إلى أن المسألة بدأت عندما تحدث الشاب الأميركي مع فتاة، فيما طلب منها شخص آخر بـ "أن توقف التحدث مع الأميركيين"، بحسب ما ذكرت ميل أونلاين في موقعها على الإنترنت.

تخرج هندرسون مؤخرا من جامعة أريزونا، وقد أشادت به الأسرة كما الأصدقاء، وذكرت صديقته بالكلية أليسا وايت: "كان معروفا ومحبوبا في الحرم الجامعي للجميع".

وتضيف أنه كان له عزم على الحياة، وقد كان له حلم بالعمل على فتح محل للملابس وبدء عمله التجاري الخاص.

وتقول وايت: "لقد ألهمني على أن أعمل بجد".

وقالت عمة هندرسون، جان ريتشاردسون، لوكالة أنباء اسوشييتد برس، إن ابن شقيقها كان يعتزم السفر إلى إسبانيا بعد نهاية رحلته في #اليونان.