رئيسة وزراء بريطانيا تراوغ في الرد على هذا السؤال

رفضت #رئيسة_الوزراء_البريطانية، تيريزا #ماي، اليوم الخميس، الإفصاح عن الفترة التي تعتزم أن تبقى فيها في السلطة، بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "مازلت أرى الكثير الذي نحتاج لعمله.. وأنا كرئيسة للوزراء أريد أن أستمر في هذا العمل الذي يغير حياة الناس إلى الأحسن".

وأقرت ماي بأنها ذرفت بعض الدموع عندما كشف استطلاع لآراء الناخبين عند خروجهم من مراكز #الاقتراع عن أنها خسرت أغلبيتها في الانتخابات المبكرة، التي جرت يوم الثامن من يونيو حزيران.

وقالت لراديو (بي.بي.سي) إنها شعرت بأنها "محطمة" عندما ظهرت النتيجة التي كشفت خسارتها لأغلبيتها، رغم دعوتها البريطانيين لأن يمنحوها تفويضا قويا للتفاوض على الخروج من #الاتحاد_الأوروبي.