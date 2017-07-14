لندن.. اعتقال مراهق بعد 5 هجمات بالأسيد

قالت #الشرطة_البريطانية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت مراهقا بعد خمس هجمات بمادة حارقة في شرق #لندن خلفت عدة مصابين بجروح في الوجه بينهم شخص إصابته بالغة.

وقالت شرطة العاصمة إن أحد الضحايا كان يركب دراجة عندما توقف مهاجمان يركبان دراجة أخرى بالقرب منه وألقيا مادة حارقة على وجهه.

وقام أحد المهاجمين بعد ذلك بسرقة الدراجة.

وجرى استدعاء الشرطة بعد أول هجوم الساعة 2125 بتوقيت غرينتش أمس الخميس، والذي أعقبه أربع هجمات أخرى خلال الساعة والنصف التاليين في منطقة شرق لندن. وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الحوادث على أنها مرتبطة.

وذكر ضباط أنهم يواصلون التحقيق لكنهم اعتقلوا شابا.

وقالت الشرطة "اعتقل شاب في سن المراهقة للاشتباه في تسببه في أذى جسدي جسيم بالإضافة للسرقة. وهو محتجز حاليا في مركز شرطة بشرق لندن".