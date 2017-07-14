نشاط أميركي لإحياء عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية

التقى الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس في مقر الرئاسة برام الله، المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون #غرينبلات، والوفد المرافق له، وذلك في ظل وجود مساعٍ #أميركية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان المبعوث الأميركي التقى وفد المفاوضات الفلسطيني في القدس قبل أيام، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.

والأميركيون اليوم في مرحلة المعرفة والاستماع قبل إطلاق خطة تفضي إلى إجلاس الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة.

ويشدد الفلسطينيون على أن المفاوضات لا بد أن تنتج جدولاً زمنياً يحقق السلام، ومن ثم حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

بينما يرغب الإسرائيليون بالعودة إلى المفاوضات لبحث قضايا الحل النهائي من دون جدول زمني ولا تحديد هدف لنهاية المفاوضات... وفن التفاوض يتقنه الإسرائيليون بامتياز.

واشنطن ترسل مبعوثيها لاستطلاع الآراء لنقلها لاحقا إلى الرئيس ترمب.

يذكر أن واشنطن رغبت سابقاً بلقاء ثلاثي يجمع ترمب وعباس ونتنياهو لانطلاق المفاوضات.