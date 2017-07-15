إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني

أعلن الشيخ محمد حسين، #مفتي_القدس والديار الفلسطينية، السبت، أن السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق #المسجد_الأقصى بشكل كامل لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف المفتي في اتصال مع رويترز: "نحن نطالب العرب والمسلمين بأن يتخذوا المواقف الحقيقية لحماية المسجد الأقصى ولجم الاحتلال ووقفه عن اتخاذ إجراءات ضد المسجد المبارك".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة #مسلحين من عرب إسرائيل فتحوا النار على الشرطة قرب المسجد الأقصى في القدس، الجمعة، فقتلوا شرطيين قبل أن تقتلهم قوات الأمن في باحات المسجد الأقصى.

وأغلقت السلطات الحرم القدسي بعد الهجوم، معللة ذلك بأسباب أمنية. وتسبب إغلاق المنطقة في منع المسلمين من أداء #صلاة_الجمعة، مما أثار غضب زعماء دينيين فلسطينيين.

وأوضح المفتي أنه لا معلومات لديهم عن موعد إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين.

وأضاف: "لا يوجد وقت محدد كل الذي أعلنوه أنهم سيغلقون المسجد حتى يوم الأحد ونحن نطالب بإعادة فتح المسجد فوراً".

وكانت #السلطات_الإسرائيلية أفرجت عن المفتي بعد اعتقاله لعدة ساعات، بعدما أنهى صلاة الجمعة بالقرب من إحدى البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على "تويتر": "وفقا لجلسة تقييم الموقف التي ستعقد يوم الأحد" سيتم افتتاح الحرم الشريف مجددا وتدريجيا أمام المصلين والزوار.