الحياد يتسلل إلى التصريحات التركية عن الأزمة القطرية

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش #أوغلو، عن أمل #تركيا في حل للأزمة #القطرية على المدى المتوسط، من خلال تأكيد الحقوق وكذلك الأخطاء بطريقة موضوعية.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، وبحضور وزير الخارجية القطري #محمد_آل_ثاني أن جهود بلاده ستنصب على حل يناسب العلاقات الأخوية بين بلدان المنطقة، خصوصاً أن الرئيس التركي سيزور الخليج خلال الأيام المقبلة.

أما وزير خارجية قطر فأصر على القول إن الأزمة لا يمكن حلها في يوم واحد.

وفي محاولة منه لاستبعاد أي دور محايد لتركيا قال إن بلاده ستواصل عملها مع واشنطن والكويت لإنهاء الأزمة من دون أن يذكر أنقرة.

ونفى الوزير القطري تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، قائلا إن الدول الأربع لم تقدم دليلا واحدا ضد بلاده.

بينما اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة له أن القطيعة مع قطر ستطول.

وبالتزامن، يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال الساعات المقبلة إلى منطقة الخليج، في إطار جهود تخفيف التوتر.