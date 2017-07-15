واشنطن: مقتل الزعيم الجديد لداعش في أفغانستان

قتل #الجيش_الأميركي الزعيم الجديد لتنظيم #داعش في #أفغانستان خلال قصف مطلع الأسبوع الحالي في ولاية #كونار، بعد ثلاثة أشهر على قتل الزعيم السابق للتنظيم في ظروف مشابهة، بحسب ما أعلنت الجمعة وزارة الدفاع الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، في بيان إن "القوات الأميركية قتلت أبوسيد" زعيم تنظيم داعش -خراسان (اسم الفرع المحلي لتنظيم داعش في أفغانستان) خلال "ضربة استهدفت المقر العام للتنظيم" في الحادي عشر من تموز/يوليو.

وأضاف البيان "أدت الغارة الجوية أيضا إلى مقتل عناصر آخرين من داعش-خراسان ما سيؤدي بشكل كبير إلى عرقلة تحقيق أهداف هذه المجموعة الإرهابية بتكثيف وجودها في أفغانستان".

و #أبو_سيد هو الأمير الثالث للتنظيم في #أفغانستان الذي تقتله القوات الأميركية أو الأفغانية، بعد حفيظ السيد خان العام الماضي وعبد الحسيب في نهاية نيسان/أبريل 2017.

وقتل الأخير خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والأفغانية في شرق أفغانستان.

وكانت القوات الأميركية والأفغانية شنت هجوما في آذار/مارس 2017، حسب ما قال البنتاغون "لتوجيه رسالة واضحة إلى تنظيم داعش مفادها أن لا أمان لمقاتليهم في أفغانستان".