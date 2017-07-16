احتجاجات في باريس ضد زيارة نتنياهو إلى فرنسا

احتج #ناشطون وجماعات موالية للفلسطينيين ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو لفرنسا، وانتقدوا سياسة الاستيطان وحصار غزة.



وتجمع المحتجون في ساحة #الجمهورية في باريس، حاملين لافتات كتب عليها فاشي وقاتل ومعذب على صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي. واعتبرت رئيسة الاتحاد الفلسطيني الأوروبي، أوليفيا زيمور، أن بسط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السجادة الحمراء أمام شخص ينتهك المعاهدات الدولية أمر محرج.