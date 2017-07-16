بعد إغلاقه يومين.. إسرائيل تعلن إعادة فتح الحرم القدسي

قال بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، اليوم السبت، إن #إسرائيل ستعيد غداً الأحد فتح #الحرم_القدسي_الشريف بعد إغلاقه بسبب هجوم دام بالرصاص.

وقتل ثلاثة مسلحين من عرب إسرائيل شرطيين إسرائيليين بالرصاص عند أطراف الحرم يوم الجمعة، قبل أن تقتلهم قوات الأمن. وكان ذلك أخطر هجوم شهدته المنطقة منذ سنوات.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية بعد ذلك الحرم القدسي، مشيرة إلى مخاوف أمنية قبل ساعات من صلاة الجمعة.

وأثارت هذه الخطوة غضباً بين المصلين، ونددت به الهيئات الدينية والزعماء السياسيون #الفلسطينيون والأردنيون ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعوا إلى إعادة فتحه فورا.

وقال بيان نتنياهو إن الحرم سيُفتح ابتداء من ظهر الأحد أمام المصلين والسائحين والزوار اليهود.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله "أ‏جريت قبل قليل مشاورات أمنية وتقرر افتتاح جبل الهيكل/الحرم الشريف ابتداء من يوم (الأحد) تدريجياً أمام المصلين والزوار والسياح.

"وتقرر وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل جبل الهيكل/الحرم الشريف ونصب كاميرات خارجه ستراقب ما يدور فيه. وسيتم لاحقا اتخاذ إجراءات أمنية أخرى".