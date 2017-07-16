ماكرون: مستعدون لدعم كل جهود "حل الدولتين"

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى "استئناف المفاوضات" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من أجل التوصل إلى "حل يقوم على دولتين، إسرائيل وفلسطين"، وذلك في بيان مشترك في الإليزيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو.

وأكد ماكرون أن #فرنسا "تبقى مستعدة لدعم كل الجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه"، مشدداً على وجوب أن "تعيش" دولتا إسرائيل وفلسطين "الواحدة إلى جانب الأخرى ضمن حدود آمنة ومعترف بها مع القدس كعاصمة".

من جانب آخر، شدد #الرئيس_الفرنسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "يقظة" فرنسا بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الغربية الكبرى مع إيران.

وصرح #ماكرون للصحافيين بأن نتنياهو الذي كان يقف إلى جانبه "أعرب عن قلقه بشأن النظام الإيراني.. وطمأنته إلى أننا يقظون وخصوصاً بشأن التطبيق الدقيق للاتفاق بجميع بنوده".