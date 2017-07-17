الأردن.. المؤبد لجندي قتل 3 من القوات الأميركية

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، الاثنين، الحكم على مطلق النار في #قاعدة_الجفر بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة، حسب ما نقله موقع أخبار تابع للقوات المسلحة الأردنية.

وجرمت #المحكمة المتهم الرقيب أول، معارك سامي سالم، بالتهمة الأولى جناية القتل القصد الواقعة على أكثر من شخص.

كما أدانت المحكمة المتهم بمخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه الرسوم، وتنزل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.

وكان جندي أردني من حراس القاعدة أطلق النار على سيارة تقل مدربين عسكريين أميركيين رفضت الامتثال لأوامر التوقف، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار وقع بين الطرفين ومقتل اثنين من المدربين الأميركيين، وإصابة ثالث، فيما أصيب مطلق النار.