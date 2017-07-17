بعد أيام توتر.. إسرائيل تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى

سمحت شرطة #الاحتلال في القدس، الاثنين، باستئناف "اقتحامات المستوطنين" لباحات الحرم القدسي، عبر باب المغاربة.

ويرفض موظفو الأوقاف الدخول للمسجد الأقصى، بسبب تثبيت أجهزة إلكترونية على بابي الأسباط والمجلس لليوم الثاني على التوالي، مع الحفاظ على تواجد عشرات الفلسطينيين داخل الحرم.

ويشهد #الأقصى توتراً منذ الجمعة، بعد مقتل 3 فلسطينيين داخل الحرم كانوا أطلقوا النار على شرطة الاحتلال وقتلوا 2 منهم.

وعقب ذلك، استغلت إسرائيل الفرصة لتثبيت أجهزة مراقبة وكشف معادن على بوابات المسجد، وهو ما قابله المسلمون داخل المدينة المقدسة بالرفض.