تركيا تعتقل 115 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب

أمرت السلطات التركية بإلقاء القبض على 127 شخصا للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت قبل عام، حسب ما أعلنته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكرت الأناضول في تقرير نشرته في وقت متأخر الليلة الماضية أن السلطات اعتقلت حتى الآن 115 من المشتبه بهم، بينهم رجال أعمال وقابلات وصحافيون، في عمليات في إقليم #تكيرداغ شمال غرب #تركيا. وأشارت إلى أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم الباقين.

ويعتقد أن المشتبه بهم كانوا يستخدمون تطبيق #بايلوك للرسائل المشفرة والذي تقول الحكومة إن أتباع الداعية فتح الله #غولن كانوا يستخدمونه. وتلقي #أنقرة باللوم على غولن في تدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.