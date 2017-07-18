الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً نفذ هجوماً قرب الخليل

قتل #الجيش_الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، الثلاثاء، بعد تنفيذه هجوماً بسيارة قرب مدينة #الخليل جنوب #الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد الجيش أن الهجوم وقع على مدخل بلدة بيت عينون، ما أدى إلى إصابة جنديين، مشيراً إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على المهاجم. من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

وازدادت حدة التوتر بين #الإسرائيليين و #الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، بعد هجوم نفذه ثلاثة شبان فلسطينيين الجمعة عند المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين.

واقتحم #مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، فيما اندلعت مواجهات في محيط المسجد بين فلسطينيين وجنود الاحتلال.

وكان مراسل "العربية" أفاد بإصابة العشرات خلال مواجهات اندلعت أمس بين #مصلين وقوات الاحتلال في باب الأسباط بالقدس المحتلة.

واضاف أن من بين المصابين السياسي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي، كما أن خمسة عشر مصاباً تلقوا علاجاً في المستشفى.

وتشهد القدس المحتلة حالة توتر جراء الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية من تثبيت لأجهزة كشف المعادن أمام بوابات الأسباط والسلسلة والمجلس.