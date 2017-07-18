رئيس الفلبين يتعهد بحكم ذاتي لمسلمي الجنوب

تعهد #الرئيس_الفلبيني رودريغو دوتيرتي بالتعجيل بإقرار تشريع جديد لمنح الحكم الذاتي لأكثر مناطق البلاد اضطراباً ليعطي دفعة لعملية مستمرة منذ فترة طويلة لإنهاء عقود من التمرد وإحباط أنشطة المتشددين المتزايدة.

ويمثل قانون (بانجسامورو) الأساسي الذي قدم إلى دوتيرتي، الاثنين، ذروة عملية سلام صعبة استغرقت 20 عاماً بين حكومة #الفلبين ذات الأغلبية المسيحية و #جبهة_مورو الإسلامية للتحرير.

ويهدف التشريع إلى تحويل المناطق ذات الأغلبية المسلمة في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد إلى منطقة حكم ذاتي لها سلطاتها التنفيذية والتشريعية والمالية الخاصة.

وقال دوتيرتي في مراسم أقيمت لتسليم التشريع: "دعوني أقول لكم يا أشقائي إنني سأؤيد وأعجل بإقرار هذا التشريع بعد إحالته للبرلمان" مما أثار عاصفة من التصفيق.

وأضاف: "لن تكون هناك اعتراضات على البنود التي تتسق مع الدستور" وتطلعات المسلمين.

واحتل متمردون استلهموا فكر تنظيم داعش مدينة #ماراوي في #مينداناو التي شهدت على مدى سبعة أسابيع ضربات جوية ومعارك مع قوات الحكومة، تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص وتشريد نحو 260 ألفا فيما مثلت أكبر أزمة أمنية في البلاد منذ سنوات.

ويدعو التشريع، الذي لم تتح تفاصيله بعد، إلى إقامة منطقة تدار ذاتيا في إطار ما تسميه الفلبين بـ "انجسامورو" التي تعني " #أمة_مورو " في إشارة إلى مسلمي الجنوب الذين كان يطلق عليهم المستعمرون الإسبان " #موروس".

والتشريع الذي وافقت عليه لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير وجماعات دينية ينص على وجود مجلس تشريعي منتخب ورئيس للوزراء ومجلس للوزراء، مع الاتفاق على اقتسام إيرادات الموارد الطبيعية.