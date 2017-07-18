زلزال بقوة 7.7 درجة على ريختر قبالة سواحل روسيا

ضرب #زلزال عنيف بقوة 7.7 درجة، صباح الثلاثاء، في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لـ #روسيا، بحسب المعهد الأميركي لرصد الزلازل، مما دفع بمركز الإنذار المبكر من #التسونامي في المحيط الهادئ لإصدار تحذير من خطر حصول أمواج مد عال في بعض أنحاء المحيط، قبل أن يسارع إلى إلغاء هذا التحذير.

وقال المعهد الأميركي إن الزلزال وقع ليل الاثنين في الساعة 22.23 بتوقيت غرينتش، وإن مركزه يقع على بعد 199 كلم جنوب شرقي مدينة نيكولسكي في روسيا وعلى عمق 11.7 كلم.

من جهته، توقع مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أن يتسبب الزلزال بارتفاع مستوى المد البحري بأقل من 30 سم في سواحل المنطقة الممتدة من روسيا وحتى هاواي، لكن سرعان ما ألغى المركز تحذيره هذا، مشيراً إلى أنه لا يتوقع "تسونامي مدمراً في المحيط الهادئ"، ومطمئناً إلى أن ولاية هاواي الأميركية ليست في خطر.

ومع ذلك فقد حذر المركز من أن "تقلبات طفيفة في مستوى البحر قد تحصل في بعض المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة".