عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

فلسطين.. إصابة خطيب المسجد الأقصى في مواجهات بالقدس

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أصيب 14 #فلسطينياً، خلال مواجهات اندلعت بين #مصلين وقوات #الاحتلال، بعد صلاة العشاء في #باب_الأسباط، من بينهم واحد في حال متوسطة إلى خطيرة، ومن بين المصابين الشيخ #عكرمة_صبري #خطيب المسجد #الأقصى الذي أصيب نتيجة التدافع أثناء المواجهات، وذلك من جراء استخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت .

وتسود حالة من الاستنفار في محيط الأقصى.

يشار إلى أنه في إطار الرفض الفلسطيني المتصاعد لإجراءات الاحتلال في الحرم المقدسي، دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري، مساء أمس الثلاثاء، المقدسيين إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة القادم.

الشيخ عكرمة صبري بعد إصابته الشيخ عكرمة صبري بعد إصابته

كلمات دالّة

#فلسطينيا, #مصلين, #الاحتلال, #باب الأسباط, #عكرمة صبري, #خطيب, #الاقصى, #الأقصى

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر