فلسطين.. إصابة خطيب المسجد الأقصى في مواجهات بالقدس

أصيب 14 #فلسطينياً، خلال مواجهات اندلعت بين #مصلين وقوات #الاحتلال، بعد صلاة العشاء في #باب_الأسباط، من بينهم واحد في حال متوسطة إلى خطيرة، ومن بين المصابين الشيخ #عكرمة_صبري #خطيب المسجد #الأقصى الذي أصيب نتيجة التدافع أثناء المواجهات، وذلك من جراء استخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت .

وتسود حالة من الاستنفار في محيط الأقصى.

يشار إلى أنه في إطار الرفض الفلسطيني المتصاعد لإجراءات الاحتلال في الحرم المقدسي، دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري، مساء أمس الثلاثاء، المقدسيين إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة القادم.