تعيين قائد جديد للجيش الفرنسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، كريستوف كاستانر، تعيين الجنرال فرانسوا لوكوانتر في منصب رئيس أركان الجيش الفرنسي، خلفا لبيير دو فيلييه الذي قدم استقالته صباح الأربعاء، بعد خلاف مع الرئيس إيمانويل ماكرون على خفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام، ويعتبر لوكوانترا رئيس الأركان الفرنسي الجديد من طاقم موظفي رئيس الوزراء إدوار فيليب وسبق له الخدمة في البوسنة.

وأوضح الجنرال دو فيلييه في بيان أنه "لم يعد قادرا على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي يؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغدا، ولدعم طموحات بلادنا"، وأنه "تحمل مسؤوليته" عبر تقديم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وكان ماكرون حذر دو فيلييه من معارضته فيما يتعلق بقرار خفض الإنفاق الدفاعي.

وقال ماكرون في تصريحات صحافية لجريدة "جورنال دو ديمانش" الأحد، إنه "ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما أقول"، مضيفا أنه "إذا وقع خلاف بين رئيس الأركان والرئيس يذهب رئيس الأركان".

وكان دو فيلييه قد انتقد خطة ماكرون لخفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية العام الجاري.

وقررت الحكومة الفرنسية تقليص ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من 3% من الدخل القومي، وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.