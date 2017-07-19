تركيا.. تعديل وزاري وإقصاء 4 نواب ليلدريم

عدل #رئيس_الوزراء_التركي، بن علي يلدريم، حكومته، اليوم الأربعاء، وأقصى أربعة من نوابه، لكنه أبقى على فريقه الاقتصادي كما هو إلى حد بعيد.

وقال يلدريم في تصريحات للصحافيين بعد اجتماعه بالرئيس رجب طيب #أردوغان في القصر الرئاسي، إن 15 وزيرا احتفظوا بمناصبهم، وانضم خمسة وزراء جدد للحكومة، وانتقل ستة وزراء إلى مناصب أخرى داخل التشكيل الحكومي الجديد.

وهناك توقعات على نطاق واسع بإجراء #تعديل_وزاري في #تركيا منذ مايو/أيار عندما عاد أردوغان لقيادة #حزب_العدالة_والتنمية الحاكم عقب استفتاء في 16 أبريل/نيسان على تعديلات دستورية منحته سلطات جديدة واسعة.