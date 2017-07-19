توتر يسود القدس بعد إعلان يوم غضب فلسطيني

يسود التوتر في #القدس المحتلة، في ظل إعلان يوم #غضب #فلسطيني فيها وفي #الضفة_الغربية أيضاً، وذلك غداة المواجهات الليلية التي أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين، من بينهم #خطيب_المسجد_الأقصى عكرمة صبري.

وأفاد مراسل "العربية" أن #اقتحامات #المستوطنين اليهود لباحات الأقصى تتواصل، حيث دخل العشرات منهم عبر بوابة المغاربة، وتتم الاقتحامات مرتين يوميا لمدة ساعتين في كل مرة، وتخشى قوات الاحتلال المستنفرة من تصعيد الوضع الميداني وصولا إلى #صلاة_الجمعة.

ويشهد #الأقصى توتراً منذ الجمعة الماضية، بعد مقتل 3 فلسطينيين داخل الحرم كانوا أطلقوا النار على شرطة الاحتلال وقتلوا 2 منهم.

وعقب ذلك، استغلت #إسرائيل الفرصة لتثبيت أجهزة مراقبة وكشف معادن على بوابات المسجد، وهو ما قابله المسلمون داخل المدينة المقدسة بالرفض.

وحمّلت #الحكومة_الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى، واصفة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بالخطيرة.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من تداعيات وعواقب إغلاق #المسجد_الأقصى ومنع الصلاة فيه وزرع البوابات الإلكترونية أمام مداخله، كما طالب المجتمع الدولي بتأمين حماية دولية في المدينة المحتلة.

وقال: "باسم كل شعبنا المرابط في القدس، وفي كل مكان، نرفض كل هذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها منع حرية العبادة، وإعاقة حركة المصلين، وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا، وانتهاك حق الوصول للأماكن المقدسة، والمساس بحق ممارسة الشعائر الدينية".

وقبل ذلك، أصيب نحو 40 فلسطينيا بينهم خطيب المسجد الأقصى الشيخ صبري خلال مواجهات عنيفة شهدتها القدس، الثلاثاء، بعد صلاة العشاء.

وهاجمت #قوات_الاحتلال المصلين قرب باب الأسباط بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي.

ونقل 14 جريحا إلى المستشفيات، من بينهم الشيخ صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى الذي تعرض للضرب خلال عملية التدافع.

وأكد الشيخ صبري على دعوات النفير إلى الأقصى، وأكد أيضا أن #الأوقاف_الإسلامية لن تتراجع عن مطلب إزالة #البوابات_الإلكترونية فهي قضية سيادة.