لبنان.. انتظار ساعة الصفر لعملية عسكرية في عرسال

ينتظر اللبنانيون ساعة الصفر لانطلاق معركة #عرسال ضد المتطرفين بعد أن أعطت #الحكومة_اللبنانية الضوء الأخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية في البلدة الواقعة على الحدود السورية.

وقال رئيس الوزراء سعد #الحريري، إن الجيش سيقوم بعملية وصفها بالمدروسة في جرود عرسال، مؤكدا أنه لا وجود لأي غرفة مشتركة بين الجيش اللبناني ونظام الأسد أو أي مجموعات أخرى.

وفتح الحديث عن المعركة الذي بدأ قبل أسبوعين ملف إعادة النازحين القاطنين في جرود عرسال و #النازحين في البلدة القلقين من تطور سير الاشتباكات إلى داخل البلدة.

وبالتوازي، انطلقت حملة ممنهجة ضد النازحين، حيث اتهم سياسيون جهات تابعة للاستخبارات السورية بالوقوقف وراءها بهدف زج النازحين السوريين في مواجهة مع الجيش اللبناني لإحداث فتنة كبيرة في لبنان، حسب وصفهم.