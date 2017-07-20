الجيش الباكستاني يعلن مقتل 13 إرهابياً وجرح 6 آخرين

أعلن الجيش الباكستاني في بيان له مقتل 13 إرهابياً وجرح 6 آخرين، إضافة إلى مقتل جندي خلال العملية العسكرية التي يشنها في منطقتي راجغال وشوال في الحزام القبلي.

وأضاف بيان الجيش أن العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم خيبر-4 تجري وفق الخطة المقررة. وأشار البيان إلى أن قوات الجيش تتقدم من عدة جهات وبمشاركة القوات الخاصة حيث تم تطهير منطقة مساحتها 90 كيلومتراً مربعاً والضغط بشدة على الإرهابيين.

وتابع بيان الجيش الباكستاني أن فرق خبراء المتفجرات تمكنت من إبطال ومصادرة العديد من العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون، كما تم تدمير العديد من مخابئ الإرهابيين خلال غارات شنها سلاح الجو والمدفعية.

وكان الجيش الباكستاني أعلن، الأحد الماضي، شن عملية عكسرية أطلق عليها اسم "خيبر – 4" في الحزام القبلي ضمن حملته "رد الفساد" والتي تهدف للقضاء على ما تبقى من الإرهابيين والمتعاونين معهم في كافة مناطق باكستان.

وتهدف عملية خيبر وفق المتحدث باسم الجيش اللواء آصف غفور إلى الحد من تسلل المسلحين إلى منطقتي راجغال وشوال المحاذيتين لأفغانستان، وتطهيرهما من المسلحين الذين يحاولون إعادة ترتيب صفوفهم وإيجاد مقر لهم في قطاع خيبر القبلي، حيث يعتقد ارتباط بعض هذه العناصر والجماعات المحظورة بتنظيم داعش في أفغانستان.

وعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن تنظيم داعش لا يمتلك هيكلا تنظيميا داخل باكستان، فقد صرح أن بعض العناصر والجماعات التي ترتبط بالتنظيم ترسل عناصرها من أفغانستان لتنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية، وأعلن الجيش الباكستاني أنه أطلع الجيش الأفغاني على شن العملية العسكرية.