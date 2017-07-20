السيناتور الأميركي جون ماكين مصاب بسرطان في الدماغ

أعلن مكتب #السيناتور_الأميركي #جون_ماكين، الأربعاء، أن أسير الحرب السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008 مصاب بسرطان في #الدماغ.

وقال مستشفى "مايو كلينيك" في بيان نشره مكتب ماكين، إن السيناتور الجمهوري (80 عاما) خضع الأسبوع الماضي لعملية جراحية لإزالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى، وقد أظهرت الفحوص أن "الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي".

وأضاف البيان أن "السيناتور وعائلته يراجعان مزيدا من الخيارات العلاجية"، مشيرا إلى أن الخيار العلاجي الأنجع قد يكون مزيجا من العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة.