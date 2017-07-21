اشتباكات بين آلاف الفلسطينيين والاحتلال في محيط الأقصى

تجددت المواجهات مساء الخميس بين قوات #الاحتلال الإسرائيلي وآلاف الفلسطينيين المحتشدين عند باب الأسباط في مدينة #القدس، ما أسفر عن إصابة 40 فلسطينياً.

وأطلقت قوات الاحتلال، التي وضعت في حالة تأهب، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت على الفلسطينيين المعتصمين لإزالة البوابات الإلكترونية التي ثبتتها قوات الاحتلال على مداخل وبوابات #المسجد_الأقصى.

وجمدت #إسرائيل، الاثنين، إدخال الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بسبب رفض مسؤولي الحرم القدسي الدخول ما دامت أجهزة كشف المعادن والكاميرات مثبتة على الأبواب.