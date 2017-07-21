بالصور.. هكذا انتفض الفلسطينيون في "جمعة النفير"

انتفض الفلسطينيون اليوم فيما بات يعرف بجمعة النفير، غضباً للمسجد الأقصى الذي منعوا من الصلاة فيه، ووضعت بوابات تفتيش قبل دخولهم لأداء الصلاة.

وقتل 3 فلسطينيين أحدهما في منطقة رأس العمود في القدس المحتلة، خلال ما عرف بـ"جمعة النفير".

واندلعت مواجهات في جميع أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد صلاة ظهر الجمعة، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها #إسرائيل في محيط المسجد الأقصى، منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله، ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.

وأدى آلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في شوارع القدس الشرقية المحتلة بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة لأداء الصلاة.