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حرية السفر لبريطانيا.. "عامان بعد الخروج من الاتحاد"

المصدر: لندن – رويترز
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قالت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، إن حرية سفر مواطني #الاتحاد_الأوروبي إلى بريطانيا ستستمر عامين على الأقل بعد خروج بريطانيا من التكتل، في إطار اتفاق انتقالي.

وانتهت أول جولة كاملة من محادثات انفصال #بريطانيا عن الاتحاد الخميس بعدد قليل من التسويات والاختلافات حول سبل حماية المغتربين في المستقبل.

ويسعى بعض كبار الوزراء في حكومة تيريزا #ماي، ومن بينهم وزير المالية فيليب هاموند للاتفاق على فترة انتقالية بهدف حماية الاقتصاد وطمأنة الشركات.

وقالت صحيفة التايمز الجمعة إنه بموجب خطة هاموند سيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى بريطانيا لمدة تصل إلى عامين.

ونقلت صحيفة الغادريان عن مصدر كبير في الحكومة قوله إن حرية الحركة قد تستمر أربع سنوات.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #بريطانيا, #ماي

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