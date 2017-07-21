"جمعة النفير".. اعتقالات ومنع من دخول الأقصى

منعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي.

وأعلنت الشرطة في بيان أن "الدخول إلى المدينة القديمة و(المسجد الأقصى) سيقتصر على الرجال فوق الخميس، بينما يسمح بدخول النساء من كل الأعمار".

وفرضت السلطات الإسرائيلية التدابير، يوم الجمعة الماضي، بعد هجوم قتل خلاله شرطيان إسرائيليان وثلاثة مهاجمين من فلسطينيي الداخل. وهذه الجمعة، حولت سلطات الاحتلال مدينة القدس لثكنة عسكرية، دافعة بالمزيد من قواتها إلى المدينة.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات لقيادات ونشطاء مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في المدينة.

ونقل موقع "معا" الفلسطيني عن محمد محمود، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قوله إن القوات الإسرائيلية اعتقلت تسعة مقدسيين.

كما قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" إبقاء البوابات الإلكترونية التي جرى نصبها على مداخل المسجد الأقصى.

وقالت مصادر إسرائيلية "إنه وفي نهاية المناقشات التي استمرت حوالي 4 ساعات قرر الكابينت إبقاء أجهزة الكشف عن المعادن في مكانها عند مداخل وبوابات الأقصى".

وأفاد مراسل "العربية" أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل ترفض إبقاء البوابات، فيما تصر الشرطة في المدينة المحتلة على بقائها.

والخميس، أصيب نحو 22 فلسطينياً، بينهم اثنان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال صلاة المغرب ومهرجان خطابي قرب باب الأسباط في القدس القديمة.

وفي وقت سابق، وجهت المرجعيات الدينية، وشخصيات إسلامية ومسيحية، وسياسيون ونشطاء، نداءً إلى أهالي القدس والداخل للزحف إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة. وقررت الأوقاف الإسلامية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة يوم الجمعة، وتوجيه المصلين إلى الأقصى. وطلب مدير عام الأوقاف، عزام الخطيب، من أئمة المساجد التوجه يوم الجمعة إلى محيط الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير التي يتوقع أن تكون بالآلاف، في ما سمي "جمعة النفير".