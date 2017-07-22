إسرائيل تعتقل شقيق فلسطيني طعن 4 مستوطنين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الجمعة- السبت منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة واعتقل شقيقه، حسب ما أفاد متحدث عسكري.

وقال المتحدث الإسرائيلي إن "القوات الإسرائيلية رفعت مقاسات منزل المهاجم في قرية كوبر (قرب رام الله، استعداداً لهدمه)، وفتشت عن أسلحة وصادرت أموالاً".

ودخل الفلسطيني البالغ 19 عاماً، إلى منزل في مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، وقتل ثلاثة إسرائيليين طعناً بالسكين.

وجاء هذا الهجوم بعدما شهد يوم الجمعة مواجهات دامية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.