القدس.. مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين بباب الأسباط

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في باب الأسباط في #القدس المحتلة، وفق مراسلة "العربية".

وأشارت المراسلة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بالقنابل الصوتية والضرب، كما سُجل عدد من الإصابات، وقامت #القوات_الإسرائيلية بمنع الهلال الأحمر من إسعاف المصابين والجرحى.

وقضى فلسطينيان السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن "الشاب يوسف قشور (17 عاماً) أصيب بجروح خطرة بصدره، جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من مساء اليوم، في بلدة العيزرية شرق القدس نقل إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي، ومن ثم جرى تحويله لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لخطورة حالته، حيث أعلن الأطباء عن وفاته".

وقضى شاب فلسطيني آخر (18 عاماً) في قرية أبو ديس المجاورة، حين انفجرت به زجاجة حارقة.

وشهدت المدينة القديمة تأهباً وانتشاراً أمنياً كبيراً، فيما أدى الفلسطينيون صلاتهم خارج #المسجد_الأقصى لليوم التاسع على التوالي.

وكانت مواجهات قد اندلعت في جميع أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد صلاة ظهر الجمعة، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها #إسرائيل في محيط المسجد الأقصى، منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله، ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.