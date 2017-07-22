مقتل 3 مستوطنين طعناً قرب رام الله

قتل فلسطيني 3 مستوطنين طعناً بمستوطنة قرب رام الله، مساء الجمعة، قبل أن تقتل القوات الإسرائيلية المنفذ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على فلسطيني اقتحم منزلاً في مستوطنة "حلاميش" قرب قرية النبي صالح غرب #رام_الله وطعن المستوطنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 3 مستوطنين وإصابة رابع في الحادثة.

يأتي ذلك فيما انتفض الفلسطينيون غضباً للمسجد الأقصى، الذي كانت أغلقته قوات #الاحتلال، وثبتت بوابات تفتيش على مداخله. وخلال اليوم، قتل 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 400 شخص.

بدوره، أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة بتجميد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، إلى أن توقف الإجراءات الأمنية الجديدة التي فرضتها عند المسجد الأقصى.

وقال الرئيس عباس في خطاب تلفزيوني مقتضب بعد اجتماع مع مساعديه "أعلن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد #الأقصى".