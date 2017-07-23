الجامعة العربية: القدس خط أحمر وإسرائيل تلعب بالنار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، إن " #القدس خط أحمر"، متهما #إسرائيل بـ"اللعب بالنار" وإدخال المنطقة "منحنى بالغ الخطورة" من خلال تبنيها سياسات وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين العربي والإسلامي.

ونقل بيان عن الأمين العام للجامعة قوله إن "القدس خط أحمر لا يقبل #العرب والمسلمون المساس به".

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل" أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي من خلال فرضها إجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي.

في غضون ذلك، يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، لبحث أشد موجات العنف دموية في سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق ما أعلن دبلوماسيون السبت.

ودعت #السويد و #فرنسا و #مصر، السبت، إلى اجتماع طارئ لـ #مجلس_الأمن الدولي بعد #مواجهات عنيفة في #القدس المحتلة.

من جهتها، طالبت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، جميع الأطراف المعنيين بالوضع في القدس الشرقية المحتلة إلى ضبط النفس لأقصى حد، وطالبت إسرائيل بإعادة الوضع في القدس إلى ما كان عليه.

واندلعت مواجهات في جميع أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد صلاة ظهر الجمعة الماضي، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها #إسرائيل في محيط المسجد الأقصى، منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله، ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.