عباس يؤكد وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أكد #الرئيس_الفلسطيني #محمود_عباس، الأحد، أن السلطة أوقفت التنسيق الأمني مع #إسرائيل التي حذرها من أنها "ستخسر حتما لأننا نقوم بحماية الأمن عندها".

وقال عباس في #رام_الله إن "القرار الذي اتخذناه بـ #وقف جميع أنواع #التنسيق سواء الأمني أو غيره، ليس سهلا إطلاقا، ولكن عليهم (الإسرائيليين) أن يتصرفوا، وأن يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتماً، لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم".

وكان عباس أعلن مساء الجمعة "تجميد" الاتصالات مع إسرائيل إثر مواجهات دامية بسبب وضع بوابات لكشف المعادن على مداخل #الحرم_القدسي.

وازدادت حدة التوتر خلال الأسبوع بشأن بوابات كشف المعادن عقب هجوم في 14 تموز/يوليو وقع ضحيته 3 #فلسطينيين وشرطيان إسرائيليان.

ويرى الفلسطينيون في بوابات كشف المعادن محاولة إسرائيلية لتشديد السيطرة على الموقع.

وأوضح عباس أن "هذه البوابات ليس من حقهم وضعها على أبواب الأقصى، لأن السيادة" على المكان "من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، خصوصا في ما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم".

وتابع "نحن نحارب العنف والإرهاب، أما إسرائيل فتريد محاربة الإرهاب من خلالنا وتعتمد علينا، ولا تقوم بواجباتها، فهذا ما لا نقبله، لذلك إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني عليهم أن يتراجعوا عن هذه الخطوات التي قاموا بها".

وأسفرت المواجهات يومي الجمعة والسبت عن مقتل خمسة فلسطينيين، كما قتل شاب فلسطيني ثلاثة إسرائيليين في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وتوقع الرئيس الفلسطيني أن "تكون الأمور صعبة جدا. نحن لا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تؤدي إلى نتيجة".

وأكد أن "القرار بوقف جميع أنواع التنسيق مع إسرائيل اتخذ بالإجماع من قبل القيادة الفلسطينية".