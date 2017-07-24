إسرائيل: لن نزيل البوابات الإلكترونية بالأقصى وستبقى

أعلنت #الحكومة_الإسرائيلية أنها لن تزيل #البوابات_الإلكترونية التي تسبب تركيبها خارج المسجد الأقصى في اشتباكات دموية، معتبرة أنها ربما تقلل من استخدامها.

وقال وزير التنمية الإسرائيلي إن البوابات ستبقى، معتبراً أن الفلسطينيين لهم الخيار في دخول المسجد من عدمه.

واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط من اليمين المتطرف، بحكومته الأمنية المصغرة في لقاء عاجل لبحث التطورات الأمنية في القدس.

وأكدت مصادر الأوقاف الفلسطينية رفضها قيام شرطة الاحتلال بتثبيت كاميرات على الجسر الحديدي المواجه لباب الأسباط كإجراء قد يستكمل ببوابات كشف المعادن التي يحتج بسببها الفلسطينيون.

من جانبه قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركز لحركة فتح، إن الدخول إلى المسجد الأقصى قضية إسلامية بحتة، لا يحق لإسرائيل أن تتدخل فيها.

وقال "قضية الكاميرات تعتبر خطوة تراجعية بسيطة ولكنها مرفوضة من جانبنا، قضية الدخول إلى المسجد الأقصى قضية إسلامية بحتة تقوم بها دائرة الأوقاف الإسلامية وسدنة المسجد الأقصى لا حق لإسرائيل أن تتدخل بشكل من الأشكال".

إلى ذلك يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة خاصة لبحث سبل التهدئة في القدس، في ظل التصعيد الإسرائيلي.

هذا وأكد #الرئيس_الفلسطيني #محمود_عباس، أمس الأحد، أن السلطة أوقفت التنسيق الأمني مع #إسرائيل التي حذرها من أنها "ستخسر حتماً، لأننا نقوم بحماية الأمن عندها".

وقال عباس في #رام_الله إن "القرار الذي اتخذناه بـ #وقف جميع أنواع #التنسيق سواء الأمني أو غيره، ليس سهلاً إطلاقاً، ولكن عليهم (أي الإسرائيليين) أن يتصرفوا، وأن يعرفوا أنهم هم الذين سيخسرون حتماً، لأننا نقوم بواجب كبير جداً في حماية الأمن عندنا وعندهم".

وكان عباس أعلن مساء الجمعة "تجميد" الاتصالات مع إسرائيل، إثر مواجهات دامية بسبب وضع بوابات لكشف المعادن على مداخل #الحرم_القدسي.