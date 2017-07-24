إسرائيل تستبدل البوابات بكاميرات في مداخل المسجد الأقصى

شرعت سلطات #الاحتلال_الإسرائيلية بإزالة البوابات الإلكترونية من على مداخل #الحرم_القدسي الشريف.

وأفادت مراسلة "العربية" بأن سلطات الاحتلال قررت استخدام وسائل مراقبة جديدة بديلة عند مداخل الحرم.

وكان بيان سابق لمجلس الوزراء الإسرائيلي قد أكد أن إسرائيل قررت الاثنين إزالة أجهزة الكشف عن المعادن، التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة #القدس واستخدام وسائل مراقبة أخرى أقل لفتا للانتباه.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على إزالة بوابات الكشف عن المعادن، بعد اجتماع استغرق عدة ساعات استؤنف الاثنين بعد توقف المناقشات الأحد.

ولليوم العاشر على التوالي لم يتمكن #الفلسطينيون من #إقامة_الصلوات داخل #المسجد_الأقصى، مكتفين بها في محيطه، وذلك تعبيراً عن الاحتجاج على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب بواباتٍ إلكترونية خارجه.

من جانبها، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت على المصلين في باب الأسباط في #القدس_المحتلة مع انتهاء صلاة العشاء من دون أي سبب وشارك آلاف المقدسيين في صلاة العشاء على أبواب المسجد الأقصى.

وأفادت مراسلة "العربية" أن المصلين والمرجعيات الدينية أكدوا أنه لا تراجع عن الموقف الذي يقضي بإعادة الوضع إلى سابق عهده، أي "لا بوابات ولا كاميرات ولا أي حلول بديلة".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخل سور #الحرم_القدسي.

إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط إلى ضرورة إيجاد حل بشأن المسجد الأقصى قبل يوم الجمعة حتى لا يتصاعدَ الوضع أكثر.

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بينما وصل المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات إلى العاصمة الأردنية #عمان قادما من تل أبيب لإجراء مباحثات بشأن أزمة المسجد الأقصى، وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن قضية المسجد الأقصى يمكن أن تكون لها "تكلفة كارثية تتجاوز جدران المدينة القديمة". وحث المبعوث الأممي على ضرورة إيجاد حل بشأن المسجد الأقصى قبل يوم الجمعة حتى لا يتصاعد الوضع.

جاء ذلك عقب مناقشات مغلقة أجراها مجلس الأمن الدولي.

وفي الوقت نفسه تتصاعد الاحتجاجات في أنحاءٍ مختلفة من الضفة وغزة، حيث قامت قوات الاحتلال بالتوغل في مدينة البيرة، وأصابت أربعة فلسطينيين في بير زيت، فيما أعلن الاحتلال أنه سيُبقي على البوابات الإلكترونية في محيط الأقصى رغم الاحتجاجات الفلسطينية والمطالبات الدولية بعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

الاحتقان في #القدس يزداد متزامنا مع وصول #المبعوث_الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسيون غرينبلات في تل أبيب لبحث التطورات والدفع باتجاه اتفاق بين #الإسرائيليين والفلسطينيين بإشراف أردني.

من جهتها تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا في مدينة جدة، لبحث انتهاكات #إسرائيل في المسجد الأقصى.

أما مجلس الأمن الدولي فيجتمع الليلة لبحث تطورات الأوضاع بدعوة سويدية فرنسية مصرية.

وفي ذات السياق، جدد الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس التأكيد على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لحين عدولها عن قرار وضع البوابات الإلكترونية.

في وقت عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر، حيث تتخوف الحكومة اليمينية أن تبدو بمظهر من يستسلم للضغوط الفلسطينية بحسب وكالة رويترز.

وأبلغ وزير إسرائيلي راديو الجيش أن البوابات الإلكترونية باقية، وأضاف أنه إذا كان الفلسطينيون لا يريدون دخول المسجد فدعهم لا يدخلونه.

ميدانيا، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق بين رام الله وشمال الضفة الغربية، وأطلق الرصاص على شبان متظاهرين فأصاب عددا منهم.

وكان طلاب جامعة بيرزيت تظاهروا عند المدخل الشمالي لرام الله، بالقرب من مستوطنة وحاجز بيت ايل.