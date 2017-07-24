شرطة بكين تبحث عن رجل نفذ عمليات طعن ودهس

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن #شرطة_بكين تلاحق رجلاً يُشتبه بطعنه خمسة أشخاص ثم دهسه مجموعة مؤلفة من تسعة أشخاص بسيارة فان، مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة ثمانية آخرين.

ووقع الهجوم بعد ظهر الأحد في منطقة ميون في الضواحي الشمالية الغربية من بكين. وقالت الشرطة إن المشتبه به هاجم مجموعة من خمسة أشخاص بمقص، ثم لاذ بالفرار في سيارة فان.

وقالت شينخوا في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن المصابين يعالجون في المستشفى في الوقت الذي مازالت الشرطة تبحث فيه عن الجاني.

ولم تذكر الشرطة دافعاً محتملاً للحادث.