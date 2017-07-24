مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية

أعلن #البنتاغون، الاثنين، أن طائرة استطلاع أميركية قامت بمناورة لتجنب طائرتين صينيتين حاولتا اعتراضها فوق #بحر_الصين.

ووقع الحادث الأحد عندما اعترضت مقاتلتان صينيتان طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية في المجال الجوي الدولي غرب شبه الجزيرة الكورية، كما أعلن المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس.

وأوضح أن إحدى الطائرتين الصينيتين حلقت تحت الطائرة الأميركية قبل أن تخفف سرعتها وتعترضها.

وقال المتحدث إن #الطائرة الأميركية "اضطرت إلى القيام بمناورة لتفادي الاصطدام بها".

وأوضح أنه "غالبا ما يتم اعتراض طائرات في المجال الجوي الدولي في معظم الأوقات بأمان".

وتقع في شرق بحر الصين جزر عدة تتنازع السيادة عليها الصين واليابان وتايوان.