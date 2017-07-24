‏المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع بقطاع غزة

‏أطلقت #المدفعية_الإسرائيلية عدة قذائف باتجاه مواقع وسط #قطاع_غزة، فجر اليوم الاثنين.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية محلية إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف باتجاه مواقع رصد شرق دير البلح، فيما لم تسجل حتى الآن أية إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

بدورها قالت مصادر إسرائيلية إن صاروخاً محلي الصنع أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة قرب السياج الحدودي بالنقب الغربي، مضيفة أنه لم يخلف إصابات أو أضراراً، وأن قوات كبيرة من جيش #الاحتلال هرعت إلى المكان وتقوم بأعمال بحث وتمشيط عن بقايا الصاروخ.