الأردن: لا صفقات فيما يتعلق بحق أسر ضحايا السفارة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن هناك إجراءات تم اتخاذها فيما يتعلق بحادثة مقتل أردنيين بالسفارة الإسرائيلية في عمان وبما يحقق العدالة.

وأضاف الوزير الأردني: "تعاملت كل مؤسسات الدولة المعنية، مع ذلك الحدث، بما له من خصوصية، حيث يحظى موقع الحادثة بالحصانة الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن هنالك قوانين دولية ملزمة للمملكة كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار.

وعُقد في دار رئاسة الوزراء، مؤتمر صحافي، الثلاثاء، لتبيان الأبعاد القانونية والدبلوماسية لحادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، والتي راح ضحيتها مواطنان أردنيان.

ولفت الصفدي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إلى أن الدولة الأردنية تعاملت مع الحادثة بكل ما يضمن حق المواطن الأردني، وبما يتيح للأردن ضمان حقها في الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن الأردن تمسك بألا يغادر مرتكب الجرم، وهو رجل أمن ومسجل أيضا كدبلوماسي في السفارة، دون أن يتم التحقيق معه.

وأشار الوزير إلى أن "ما قمنا به هو لضمان حق الدولة الأردنية في متابعة الموضوع قضائيا، حيث يتيح القانون الدولي الذي أتاح الحصانة للدبلوماسي، للدولة المضيفة، أدوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول إلى العدالة الجزائية".

وأكد الوزير الصفدي أنه "لا صفقات ولا تفاوض فيما يتعلق بحق الأسر الأردنية التي قضى أبناؤها في الحادثة، وسنقوم بكل ما يتوجب علينا القيام به كدولة لضمان الوصول لحقيقة ما جرى ولضمان تحقيق العدالة"، مشيرا إلى أن "ظروف الحادثة صعبة، إذ إن هناك قانوناً محلياً وآخر دولياً، فضلاً عن التزامات دولية ملزمة للدولة الأردنية، ولكننا استطعنا اتخاذ إجراءات للتوصل إلى حقيقة ما جرى".