دعم مالي من الحكومة الفلسطينية لسكان "القدس القديمة"

أقرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، حزمة مساعدات لسكان البلدة القديمة في #القدس، وسط أجواء متوترة بسبب إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في بلدة #الرام المحاذية لمدينة القدس "نعلن البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل لتوجيهات سيادة الرئيس بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا في القدس من خلال اللجنة العليا للقدس".

وأضافت أنه تم "رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره الرئيس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع الإسكان وترميم البيوت في مدينة القدس".

وقررت الحكومة "صرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس"، وكذلك "تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة عن شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2017".

وأضافت أنها قررت "صرف مكافأة مقطوعة بقيمة 1000 شيقل (حوالي 280 دولاراً) لحراس المسجد الأقصى المبارك"، وكذلك "صرف مبلغ بقيمة نصف مليون دولار كمساعدة لمراكز جامعة القدس الواقعة في البلدة القديمة والبالغ عددها ستة مراكز".

وذكرت أيضاً أنها قررت "دفع الأقساط الجامعية للفصل الأول من العام الدراسي 2017-2018 لطلبة البلدة القديمة الملتحقين بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات".

كما قررت "دعم مستشفى المقاصد والمطلع بمبالغ تقررها الظروف الطارئة الحاصلة في المدينة لشراء #الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة".

وشملت قرارات #الحكومة_الفلسطينية أيضا اقتطاع أجر يوم عمل واحد من رواتب موظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المدنيين والعسكريين كافة، واقتطاع ما نسبته 1 بالمئة من الراتب التقاعدي للموظفين لمرة واحدة عن شهر تموز/يوليو الجاري تخصص لدعم "صمود المواطنين في مدينة القدس".