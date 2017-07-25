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الجيش الأردني يفرج عن فيديو لعسكري يقتل 3 جنود أميركيين

المصدر: دبي - العربية.نت
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بثت #القوات_المسلحة_الأردنية، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة لوقائع قضية دِين فيها عسكري أردني قتل 3 جنود أميركيين في قاعدة الأمير فيصل العسكرية بمنطقة #الجفر، فيما يعرف باسم "حادثة الجفر".

وانتهت محاكمة العسكري الأردني الأسبوع الماضي وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو ما أثار احتجاجات، ودفع الجيش إلى إطلاق #الفيديو لتأكيد عدالة المحاكمة.

قافلة سيارات تدخل القاعدة والنيران تطلق عليها من موقع خارج نطاق الكاميرا قافلة سيارات تدخل القاعدة والنيران تطلق عليها من موقع خارج نطاق الكاميرا
المهاجم عثر على الاثنين الفارين وأطلق عليهما النار المهاجم عثر على الاثنين الفارين وأطلق عليهما النار
تبادل إطلاق نار من مسافة قريبة للغاية بين العسكري الأردني وجندي أميركي تبادل إطلاق نار من مسافة قريبة للغاية بين العسكري الأردني وجندي أميركي
جنود يحاولون الهرب والاحتماء من مصدر النيران جنود يحاولون الهرب والاحتماء من مصدر النيران

وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للجيش بأن "وقائع القضية المدان بموجبها الرقيب أول معارك، سامي سالم التوايهه، واستناداً لقرار وبينات المحكمة المُشكلة وفقاً للقانون، تؤكد أنه قد خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول بها على مداخل المعسكرات، ولم يكن في حالة الدفاع عن النفس، ولم يستأذن أو يُؤمر نهائياً باستخدام القوة تجاه الجنود الأميركيين، ولم يتم تهديده من أي جهة، وهو من قام بإطلاق النار تجاههم، بالرغم من اتباعهم جميع التعليمات التي تسمح لهم بالدخول من بوابة القاعدة، وهو يعلم، بحكم وظيفته في ذلك اليوم، بخروجهم ومتى سيعودون من الواجب الذي ذهبوا إليه".

الحادث وقع في نوفمبر 2016 الحادث وقع في نوفمبر 2016
العسكري الأردني المدان يتقدم ببندقيته بحثا عن الهاربين العسكري الأردني المدان يتقدم ببندقيته بحثا عن الهاربين
العسكري الأردني يتقدم بسلاحه نحو السيارة العسكري الأردني يتقدم بسلاحه نحو السيارة

وأضاف المصدر أن المحكمة التي حوكم أمامها الرقيب أول معارك أبوتايه، شُكلت طبقاً للقانون الأردني، وهو إجراء معمول به في #القضاء العسكري بعشرات الحالات الشبيهة، بعد أن أَسندت له #النيابة العامة تهم القتل القصد والإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة، ومخالفة الأوامر العسكرية، خلافاً لأحكام قانون العقوبات العسكري، ومنافياً لدستور الشرف العسكري ونواميس الجندية".

وتابع المصدر: "لقد أصدرت المحكمة حكمها وفقاً للقانون الأردني، على الرقيب أبوتايه، وبما يتناسب مع التهم المسندة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والبينات والصور التي تدينه، وباعترافه شخصياً بارتكاب جريمة القتل بحق #الجنود_الأميركيين".

ونشر الجيش الأردني وصفاً نصياً مفصلاً لوقائع الفيديو الذي تتجاوز مدته 6 دقائق.

كلمات دالّة

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