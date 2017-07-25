ماكين المصاب بالسرطان سيشارك في جلسة إلغاء أوباماكير

أعلن السيناتور الأميركي، جون #ماكين، مساء الاثنين أنه وعلى الرغم من تشخيص إصابته بسرطان في الدماغ الأسبوع الماضي، سيشارك اليوم الثلاثاء في جلسة التصويت على إلغاء نظام #أوباماكير للرعاية الصحية في #مجلس_الشيوخ حيث لا يتمتع الجمهوريون إلا بأكثرية 52 مقعدا من أصل 100.

وقال مكتب ماكين في بيان إن "السيناتور ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى مجلس الشيوخ الأميركي لمواصلة عمله على قوانين مهمة، ومن بينها إصلاح نظام الرعاية الصحية وقانون تفويض الدفاع الوطني والعقوبات الجديدة على #روسيا وايران وكوريا الشمالية".

ومع امتلاكه 52 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لا يمكن للمعسكر الجمهوري تحمل انشقاق أكثر من عضوين. وبما أن التصويت في مجلس الشيوخ لا يمكن أن يكون إلا حضوريا فإن مشاركة ماكين مفصلية في جلسة الثلاثاء.

وكان مكتب ماكين أعلن الأسبوع الماضي أن أسير الحرب السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008 والبالغ حاليا 80 عاما مصاب بسرطان في الدماغ.

والأربعاء قال مستشفى "مايو كلينيك" إن السيناتور الجمهوري (80 عاما) خضع قبل أسبوع من ذلك لعملية جراحية لإزالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى وقد أظهرت الفحوصات أن "الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي"، وهو أحد أنواع سرطان الدماغ.

وأضاف البيان أن "السيناتور وعائلته يراجعان الخيارات العلاجية" المتاحة، مشيراً إلى أن الخيار العلاجي الأنجع قد يكون مزيجا من العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة.

ومنذ مغادرته المستشفى يخلد ماكين للراحة في منزله في #أريزونا.