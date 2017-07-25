ملادينوف: الفلسطينيون قلقون على هويتهم الدينية

قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الثلاثاء، إنه يجب إطلاق عملية سياسية وفق قرارات الأمم المتحدة، وإن على إسرائيل احترام التزاماتها وتجنب العنف والتوتر.

واعتبر ملادينوف، خلال جلسة خاصة في مجلس الأمن عن الوضع في القدس المحتلة أن "الفلسطينيين قلقون على هويتهم الدينية، وهم يشعرون بالعزلة والتهديد".

ودعا إلى أن تعود الأوضاع في القدس إلى ما كانت عليه تاريخياً.

وقال ملادينوف: "أحض إسرائيل على مواصلة اتصالاتها مع الأردن نظراً لدوره التاريخي".

وطلب المنسق الأممي الخاص من الدول الأعضاء التدخل لوقف التصعيد والتعاطف مع أهل الضحايا.

وقال إنه يخشى "تحول الخلاف في القدس إلى صراع ديني".

وأوضح أن نصف قرن من الاحتلال تسبب بأضرار على الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا ينحصر بمسألة الأرض فحسب".

لكن ملادينوف أمل بأن تؤدي الخطوات الاسرائيلية الأخيرة إلى إرساء الاستقرار.

ودعا المنسق الأممي حركة حماس لضبط الحدود مع مصر ووقف التعبئة والتسلح ضد إسرائيل، كما قال.

كما حث القيادات الفلسطينية إلى تحريك العملية السياسية والتغلب على الخلاف، مشيراً إلى الانقسام الفلسطيني.

وبين أن الفشل في حل أزمة غزة قد يؤدي إلى تفاقم الأمور وازدياد التطرف، موضحاً أن "الهوة تزداد بين الضفة وغزة وسط مخاوف من انهيار كامل في القطاع (..) لا يجب على الشعب في غزة دفع ثمن الخلاف السياسي الفلسطيني".

وقال ملادينوف إن تكثيف عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراض المحتلة تقوض الاستقرار، معتبراً أنه "لن يمكن الحفاظ على المكاسب إذا استمرت الأزمة الحالية في القدس".

بدوره، قال المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن على إسرائيل مسؤولية منع الهجمات الإرهابية للمستوطنين ضد الفلسطينيين.

ودعا منصور إلى رفع الإجراءات الإسرائيلية فوراً ومنع أي عراقيل أمام المصلين في الأقصى، قائلاً إنه "لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة للتهدئة في القدس".

وقال إن إسرائيل تقمع بعنف المظاهرات السلمية الرافضة لإجراءاتها في القدس، معتبراً أن الشعب الفلسطيني يقاوم الإجراءات الإسرائيلية بشكل سلمي.

واعتبر منصور أن "هناك محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة".

ورفض "كل التدابير الإسرائيلية التي أدت لإغلاق المسجد الأقصى"، قائلاً إن الوضع في القدس المحتلة ازداد تدهوراً بسبب الممارسات الإسرائيلية.

واعتبر المراقب الفلسطيني أن النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي يهدد الأمن والسلم العالميين.