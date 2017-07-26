المحكمة الأوروبية تبقي حماس على لائحة الإرهاب

أبقت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، حركة حماس الفلسطينية، على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجدداً".

وكانت محكمة البداية قامت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.

وشددت محكمة العدل الأوروبية في بيانها على "أن المجلس (الأوروبي) يمكنه إبقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات إرهابية تبرر إدراجه".