لبنان.. اعتقال 50 إرهابياً بمداهمات مخيمات للاجئين

أعلن قائد #الجيش_اللبناني، الثلاثاء، أن الجيش يحتجز 50 "إرهابياً خطيراً" بين مئات ألقى القبض عليهم في مداهمات أمنية في الآونة الأخيرة على مخيمات للاجئين السوريين على الحدود بين البلدين.

ونقل الموقع الرسمي للجيش عن قائده العماد جوزف عون قوله لموقع الجيش على الإنترنت إن من بين من اعتقلوا منذ حملة أمنية كبيرة بدأت الشهر الماضي بعض الضالعين في هجوم على بلدة #عرسال عام 2014 وفي خطف جنود بالجيش.

ونقل عن عون قوله دون الكشف عن تفاصيل عن هويات المتطرفين إن الجيش "لن يجعل من المخيمات ستاراً للإرهابيين، يمكنهم من التخطيط في الخفاء والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل".

وذكر الجيش حين نفذ المداهمات الشهر الماضي أن هناك مسؤولين عدة من تنظيم #داعش بين 350 شخصاً اعتقلوا.