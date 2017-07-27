الأمم المتحدة قلقة من احتمال تصاعد العنف في القدس

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه، الأربعاء، من احتمال تصاعد #العنف بالبلدة القديمة في #القدس، حيث وقعت اشتباكات هي الأكثر دموية منذ سنوات بين #إسرائيل والفلسطينيين.

وقال غوتيريس في بيان: "أنا قلق على نحو خاص من احتمال تصاعد العنف وأحث كل الزعماء السياسيين والدينيين وزعماء الجاليات على الكف عن التصرفات الاستفزازية والخطابة وأدعو إسرائيل إلى ضبط النفس".

وقام #الاحتلال_الإسرائيلي بتفكيك الممرات الحديدية التي كان ثبتها أمام باب الأسباط وفكك الجسور الحديدية المعدة لحمل الكاميرات الذكية، فيما بدا أنه تراجع عن مزيد من الإجراءات التي رفضها الفلسطينيون، وربطوا إنهاء الأزمة بضرورة إلغائها، وفق ما أفاد مراسل "العربية".

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت ممرات حديدية أمام باب الأسباط، أحد أبواب #المسجد_الأقصى قبل أيام، مثبتة بالأرض وتتصل بالبوابات الإلكترونية التي قامت بتركيبها سابقاً أمام الأقصى.