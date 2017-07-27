إسرائيل تعيد فتح أبواب الأقصى.. والاحتفالات تعم القدس

عمت الاحتفالات مدينة القدس ابتهاجا بفتح أبواب مسجد الأقصى، حيث عبر الفلسطينيون والمقدسيون عن فرحتهم من أمام المسجد الأقصى بعد إزالة الإجراءات الإسرائيلية، فيما حذرت القوات الإسرائيلية من التمادي في التعبير عن ذلك.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عند "باب حطة"، وألقت قنابل صوتية على جموع الفلسطينيين المصلين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي، إثر هجوم في 14 تموز/يوليو، وأثارت غضباً فلسطينياً وإسلامياً عارماً وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان، بأن "عودة الشرطة في التدابير الأمنية هناك إلى ما قبل تنفيذ العملية التي قتل فيها جنديان إسرائيليان في الحرم الشريف، إلى ما قبل تاريخ 14 تموز/يوليو".

من جهته، أثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل في محيط مسجد الأقصى، وأعلن في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في رام الله أن صلاة العصر ستقام داخل مسجد الأقصى اليوم.

وقامت قوات #الاحتلال_الإسرائيلي، فجر الخميس، بتفكيك الممرات الحديدية التي كانت ثبتتها أمام باب الأسباط، وفككت الجسور الحديدية المعدة لحمل الكاميرات الذكية، فيما بدا أنه تراجع عن مزيد من الإجراءات التي رفضها الفلسطينيون وربطوا إنهاء الأزمة بضرورة إلغائها، وفق ما أفاد مراسل "العربية".

من جانبه، قال مفتي القدس لـ"العربية"، إن الأوضاع عادت إلى ما كانت عليه سابقا في #الأقصى، وسنصلي فيه، فيما دعت المرجعيات الإسلامية في القدس الفلسطينيين للدخول إلى الاقصى لأداء صلاة العصر.

وأفاد مراسل "العربية" أن صلاة العصر ستقام في المسجد الأقصى كأول صلاة منذ أسبوعين.

ما حصل في الأقصى "انتصارا"

فيما اعتبر وزير الأوقاف الفلسطيني إزالة قوات الاحتلال الإسرائيلي للتجهيزات الأمنية من المسجد الأقصى "انتصاراً".

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأقصى، مشددة على رفضها تحديد أعمار الداخلين للأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت ممرات حديدية أمام باب الأسباط، أحد أبواب #المسجد_الأقصى قبل أيام، مثبتة بالأرض وتتصل بالبوابات الإلكترونية التي قامت بتركيبها سابقاً أمام الأقصى.

وأزالت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، البوابات الإلكترونية وبعض الكاميرات التي وضعتها على مداخل المسجد الأقصى.

وأقامت #إسرائيل، في 14 تموز/يوليو الحالي، بوابات إلكترونية، ونصبت بعض الكاميرات، وبعدها بأيام نصبت بعض الجسور الحديدية.