عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

واشنطن: إطلاق إيران صاروخاً في الفضاء عمل استفزازي

المصدر: واشنطن - رويترز
هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية
رابط مختصر

قالت وزارة #الخارجية_الأميركية إن إطلاق #إيران، اليوم الخميس، صاروخاً تقول إن بإمكانه إرسال قمر صناعي للفضاء عمل استفزازي، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي وينتهك أيضا روح #الاتفاق_النووي_الإيراني.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية "نرى ذلك تطويراً مستمراً للصواريخ الباليستية.. نعتقد أن ما جرى أثناء الليل وفي الصباح انتهاك لروح خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)".

وأكدت إيران الخميس أنها اختبرت "بنجاح" صاروخاً لحمل #الأقمار_الصناعية إلى المدار من أول مركز للإطلاق، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

والصاروخ المسمى "سيمرغ" يستطيع حمل ووضع "أقمار صناعية تبلغ زنتها 250 كلغ على ارتفاع 500 كلم".

وتدشن هذه العملية في شكل رسمي العمل في مركز الخميني الفضائي، الذي شيد لإطلاق أقمار صناعية، وفق التلفزيون الرسمي.

وبث التلفزيون مشاهد لعملية الإطلاق، لافتاً إلى أن المركز يقع في محافظة سمنان شرق #طهران.

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #واشنطن, #روسيا, #إيران, #الأمم المتحدة, #الخارجية الأميركية, #الاتفاق النووي الإيراني, #الأقمار الصناعية, #طهران

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر