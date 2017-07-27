96 جريحاً في اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى

أفاد مراسل "العربية" بأن #قوات_الاحتلال قمعت المصلين مجددا عند بوابة الأسباط، وألقت عليهم قنابل صوتية. وفي وقت سابق نشبت مواجهات في باحات الأقصى بين قوات الاحتلال والمصلين الفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط 96 مصاباً، وفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال #الهلال_الأحمر_الفلسطيني إن الإصابات وقعت لدى دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر عند بابي حطة و #الأسباط.

وشوهد الدخان يتصاعد بجوار قبة الصخرة من جراء قصف المصلين بالقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.

وتعرض المصلون لدى دخلوهم المسجد الأقصى من #باب_حطة للقنابل الصوتية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما سقط مصابون من المصلين أيضا بأعيرة مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال.

واندفع نحو 100 ألف فلسطيني للصلاة بالمسجد الأقصى ومحيطه، بعد فتحه الخميس، وذلك لأداء صلاة العصر لأول مرة، بعد انقطاع أسبوعين ورفعوا علم فلسطين داخل المسجد.